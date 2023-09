Provedel, portiere bomber: da Lazio-Atletico Madrid al gol con la Juve Stabia

Champions, Lazio-Atletico Madrid 1-1, il portiere Provedel segna di testa

Un gol del portiere Provedel salva la Lazio dalla sconfitta al'Olimpico. Prodezza dell'estremo difensore biancoceleste che segna l'1-1 contro l'Atletico Madrid con un colpo di testa da attaccante vero e risponde alla rete di Barrios nella prima gara del gruppo E di Champions League.

Provedel non nuovo a questi exploit, era già andato a segno di testa quando giocava con la Juve Stabia in Serie B. I biancocelesti giocano una buona gara, dopo il ko in campionato con la Juventus, e riescono a pareggiare al 95' conquistando un punto importante.

Provedel gol, la festa dei tifosi della Lazio



Provedel: 'Gol? Ho studiato Immobile...'

"Il gol all'esordio da portiere? C'era tanta confusione, mi avevano detto quanto mancava e sono andato. Penso ancora di non rendermene conto, il calcio però nelle belle e brutte cose è rapido e veloce e noi giochiamo in campionato sabato, questa sera me la godo, ma abbiamo fatto un punto non abbiamo vinto. Un bel gol? Per fare una battuta posso dire che ho studiato Immobile...da lì Luis Alberto tira sul secondo palo, era alla disperata, l'unico spazio vuoto e sono andato lì". Queste le parole di Ivan Provedel a Sky.

Il portiere della Lazio che ha segnato al 95' il gol dell'1-1 contro l'atletico Madrid all'esordio in Champions League. "Più bello questo o quello con la Juve Stabia? Non c'è una classifica, sono due situazione diverse, due grandissimi gol per importanza, tutti e due hanno un grande significato per me", ha aggiunto Provedel.

Provedel gol, la rete indimenticabile contro l'Ascoli con la Juve Stabia

Ai tempi della Serie B Provedel, gioca nella Juve Stabia (in prestito dall'Empoli) e il 7 febbraio 2020 affronta l'Ascoli in trasferta: i padroni di casa sono avanti 2-1 a una manciata di secondi dalla fine del match. Come in Lazio-Atletico Madrid, al 95' fa gol: punizione di Calò dalla sinistra, cross Provedel entra in area e incorna di testa per il 2-2.