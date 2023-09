Elisabetta Canalis fitness a tutto sport e selfie bollenti in reggiseno e slip

Elisabetta Canalis, selfie in lingerie: reggiseno e slip gialli. Che spettacolo

Biancheria intima yellow, reggiseno e slip: i selfie di Elisabetta Canalis sono vincenti sui social.

Un paio di scatti che incantano i fans della showgirl sarda: fisico mozzafiato per lei, sempre al top per bellezza e classe.

D'altra parte l'ex velina - in questi giorni protagonista della Milano Fashion Week 2023 - è una grande sportiva e sa come tenersi sempre in forma.

Elisabetta Canalis alla Milano Fashion Week 2023 (foto Lapresse)



Elisabetta Canalis, kickboxing e fitness

La sua passione per la kickboxing è nota a tutti e l'ha portata a salire anche sul ring dove ha sostenuto un paio di combattimenti - a giugno 2022 e poi nel 2023 - alla Reggia di Venaria a Torino nello spettacolare evento della 'Night of Kick and Punch – Black Tie Edition'.

E quando non mette i suoi amati guantoni (che compaiono al suo fianco anche nel post che la vede protagonista di due selfie in lingerie, guarda la gallery), Elisabetta Canalis si dà a fitness e allenamenti.

Nei giorni scorsi ha pubblicato un bel video che la vede impegnata in una sessione che ha colpito l'attenzione dei fans. "Al tuo secondo movimento mi avrebbero dovuto già asciugare la fronte e soccorrermi. Ma come è che a guardarti sembra tutto facile poi se uno prova fa la mia fine???", le ha scritto sotto il post una sua follower. "Ventenni/trentenni scansatevi proprio dinnanzi alla regina", si legge in un altro commento. E ancora: "Mamma mia che grinta!! Grandissima la Eli!!"