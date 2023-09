Camila Giorgi, minigonna mozzafiato prima del Wta 1000 a Guadalajara. Le foto

Camila Giorgi torna in Messico: Guadalajara dopo la vittoria al Wta di Merida

Camila Giorgi torna in Messico, Paese che quest'anno le ha regalato una gioia: a fine febbraio la tennista italiana vinse il Wta 250 di Merida (nello Yucatàn battendo in finale la svedese Rebecca Peterson: 7-6, 1-6, 6-2 in due ore e 25 minuti di gioco), conquistando il quarto titolo della sua carriera. Questa volta sarà di scena a Guadalajara e il palcoscenico sarà molto impegnativo visto che si tratta di un Wta 1000. La tennista attualmente è al 56° posto in classifica (in scia a un'altra azzurra, Martina Trevisan che è 54°) e cercherà di riguadagnare qualche posizione in questo finale di 2023.

Camila Giorgi, minigonna mozzafiato prima del Wta 1000 di Guadalajara in Messico. Foto e video

Intanto la tennista italiana nei giorni di avvicinamento al torneo di Guadalajara ha regalato alcuni selfie mozzafiato ai suoi fans, che crescono giorno dopo giorno (siamo ormai olotre quota 730mila followers). E le foto allo specchio, con top bianco e minigonna di jeans mozzafiato, pubblicate nelle storie di Instagram sono certamente state molto apprezzate dai tifosi di Camila Giorgi.

La 31enne marchigiana alla vigilia del torneo è anche comparsa in un video su Twitter nella pagina ufficiale del Wta 1000 di Guadalajara. "Ciao, sono Camila Giorgi. Viva il Messico", le sue parole di saluto ai tifosi nella clip.