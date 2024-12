Atalanta, sconfitta bugiarda col Real Madrid. Lookman-De Ketelaere brillano. Ottavi di Champions? Si complica perchè...

Atalanta ko bugiardo in Champions contro il Real Madrid

I playoff di Champions non sembrano un problema, la qualificazione agli ottavi invece un pochino si complica per l'Atalanta: la sconfitta 2-3 in casa contro il Real Madrid non è lo specchio di un match in cui la Dea ha brillato, confermando il grande momento di forma e di calcio espresso (era reduce da nove vittorie consecutive e non perdeva da settembre), che l'ha portata a comandare la serie A con due punti sul Napoli e tra su Inter-Fiorentina (partita in meno) e Lazio.

Atalanta-Real Madrid. De Roos e la difesa pasticciano. Ederson-Lookman-De Ketelaere brillano

L'Atalanta incassa tre gol per qualche pasticcio difensivo, in primis capitan De Roon (voto 5, si fa sorprendere da Mbappè sul primo gol e viene saltato secco da Belligham sul terzo), con Djimsiti-Hien che soffrono (voto 5,5) e poi c'è anche un pizzico di mala sorte (Ederson certo non brilla per fortuna sul rimpallo che manda in gol Vinicius). Nessuna colpa per il portiere, Carnesecchi (voto 6) autore tra l'altro di un paio d buone parate su Mbappè.

Ma resta una grande prestazione della squadra di Gasperini, che gioca bene, reagisce anche quando va sotto 1-3 e con Retegui - entrato a un quarto d'ora dalla fine - negli istanti finali si divora il gol del 3-3 (voto 4,5 per l'episodio che segna il match). E spicca la prova di Lookman (voto 7,5) vera spina del fianco del Real Madrid: l'uomo che ha firmato la finale di Europa League è un costante pericolo con i suoi movimenti, tira da fuori, impegna Courtois, segna il secondo gol con un bel destro sul primo palo e indica la via della rete nel finale da Retegui nell'azione che avrebbe potuto sancire il pareggio. Si conferma una volta in più De Ketelaere (voto 7) con il rigore del momentaneo 1-1 e un'ottimo secondo tempo. Spettacolare poi la partita a tutto campo di un Ederson (voto 7,5) monumentale: domina ovunque dalla fase difensiva a quella di costruzione.

Atalanta, la strada verso gli ottavi di Champions è in salita

Si diceva prima, Atalanta vicina alla certezza dei playoff di Champions League (con 11 punti in 6 partite sin qui conquistati), mentre la strada verso gli ottavi di finale è in salita. Servono due vittorie nelle ultime due partite per pensare di entrare tra le prime otto (a quota 17 le chanche sarebbero alte) e il calendario è insidioso: non tanto il 21 gennaio quando a Bergamo arriverà lo Sturm Graz, ma il 29 quando la Dea chiuderà questa prima fase della massima competizione europea per club al Camp Nou contro il Barcellona anch'esso in corsa per un posto tra le prime otto (12 punti in 5 partite) e leader della Liga con 38 punti in 17 turni di campionato (anche se il Real Madrid è a -2 con una partita in meno e l'Atletico Madrid a -3 con un turno da recuperare).