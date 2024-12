Atalanta con Lookman vede lo scudetto, Juventus-Milan affondano. Inter-Napoli... Stravolte le quote dei bookmakers

Atalanta vede lo scudetto, stravolte le quote dei bookmakers

Nona sinfonia per l'Atalanta: battuto anche il Milan grazie al gol di De Ketelaere prima e Lookman poi (8 in 10 partite di campionato con 4 assist e 2 reti e un passaggio vincente in 4 match di Champions League) che ha segnato il 2-1 decisivo (vanificando il pareggio momentaneo di Morata). Primo posto in classifica per la squadra allenata da Gasperini che prosegue il cammino da sogno. Dea che agguantata la vetta, non può più nascondersi dalla lotta per il titolo.

Intanto i bookmakers certificano il sorpasso in classifica sul Napoli di Antonio Conte (affondato in casa contro la Lazio per mano di Isaksen) anche nelle quote: come riporta Agipronews, per la prima volta da inizio stagione, infatti, è proprio l'Atalanta di Gasp, offerta tra 3,25 e 3,65 su Snai e Planetwin365, la prima rivale dell'Inter per il tricolore. Una vera scalata, considerando che dopo la prima giornata lo scudetto si giocava a 25 volte la posta.

Inter favorita, poi Atalanta e Napoli. Corsa scudetto, le quote dei bookmakers

Come detto, in pole position resta l'Inter (reduce da 3-1 di San Siro ai danni del Parma firmato da Dimarco, Barella e Thuram) attualmente a meno 3 dalla vetta, ma potenzialmente prima a pari merito con l'Atalanta in caso di vittoria nel recupero con la Fiorentina. Il bis di Simone Inzaghi e della sua squadra paga 1,83 su bet365, mentre sale a 4,50 dopo il ko contro la Lazio l'ipotesi Napoli.

Juventus e Milan? Quasi tagliate fuori nelle quote scudetto

Si impenna ancor di più la quota della Juventus, che contro il Bologna ha inanellato il terzo pareggio consecutivo (evitando la sconfitta dallo 0-2 al 2-2 con i gol di Koopmeiners al 62° e Mbangula al 92°). I passi falsi iniziano ad essere troppi per una squadra che ambisce al titolo, scende a -7 dall'Atalanta capolista, ora in lavagna a 34 su 888sport.

Restano nelle primissime posizioni, invece, Fiorentina e Lazio, entrambe a 31 punti. Per la Viola (che ha battuto 1-0 il Cagliari con gol di Cataldi) il tricolore vale 26, mentre i biancocelesti (come detto vincenti a Napoli grazie alla rete di Isaksen) sono proposti a 41, alla pari del Milan, che dopo il ko di Bergamo ha probabilmente quasi abbandonato (salvo recuperi miracolosi) le residue speranze scudetto.