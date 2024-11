Atp Finals, a Torino scoppia già la Sinner-mania: boom di berretti arancioni per celebrare il campione

Atp Finals, a Torino è Sinner-mania: boom di berretti arancioni

Parte già la Sinner-mania. A poche ore dalla finale delle Atp Finals i torinesi questa mattina sono usciti di casa con sciarpe, piumini e berretti arancioni per celebrare il campione di San Candido, che in serata sfiderà lo statunitense Taylor Fritz per il titolo. Nella centralissima via Roma le vetrine sono addobbate a tema, lo stesso in bar e ristoranti. Lunghe code davanti allo store dello sponsor tecnico di Sinner, dove in due giorni sono stati venduti circa 5.000 cappellini.

Ha impressionato non solo in Italia la spietatezza con la quale Jannick Sinner ieri si é sbarazzato di Casper Ruud nella semifinale delle Atp Finals, titolo che l'azzurro contenderà a Taylor Fritz. Una dimostrazione di forza brutale e schiacciante superiorità per descrivere le quali l'Equipe ha coniato il termine 'Sinnerminetor'. "Sembra che abbia dimenticato come si fa a perdere" ha commentato il norvegese dopo il 6-1, 6-2 inflittogli da Sinner, che arriva "a fine stagione senza rivali" in grado di contrastarlo scrive il giornale francese. Ci proverà questa sera Fritz, peraltro già battuto da Sinner nel Round Robin ed a settembre nella finale degli US Open.