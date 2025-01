Australian Open, Djokovic mezzo infortunato stende Alcaraz. "Una delle partite più epiche". Semifinale show

Tennis: Australian Open, Alcaraz ko in 4 set e Djokovic è in semifinale, affronterà Zverev

Novak Djokovic leggendario: l'ex numero 1 del tennis mondiale conquista la semifinale all'Australian Open per la 12/a volta in carriera ( (10-1, sconfitta solo contro Jannik Sinner lo scorso anno) e 50° in un torneo dello Slam.

Il 37enne serbo, numero 7 del mondo e del seeding, batte il 21enne spagnolo Carlos Alcaraz, numero 3 del ranking Atp e del tabellone, rimontando un set di svantaggio (4-6), superando i problemi fisici alla coscia sinistra - che lo condizionano all'inizio, costringendolo ad andare negli spogliatoi durante un medical time out - e vince in quattro set (6-4, 6-3, 6-4).

Djoker di dimostra un maestro nel mettere sotto pressione un Alcaraz che non è mai perso pienamente in ritmo come nelle sue giornate migliori dopo tre ore e 37 minuti di gioco. Nole con questa vittoria sale 5-3 nei confronti diretti con Carlito.

Djokovic, 10 volte vincitore a Melbourne Park, affronterà in semifinale il 27enne tedesco Alexander Zverev, numero 2 del mondo e seconda testa di serie che ha sconfitto il 12° del seeding Tommy Paul in 4 set.

Australian Open 2025, Djokovic batte Alcaraz. 'Una delle partite più epiche che abbia mai giocato'

"Voglio prima di tutto ribadire la mia ammirazione e il mio rispetto per Carlos, è un ragazzo fantastico, il più giovane numero uno al mondo della storia, ha vinto 4 tornei dello Slam. Sono certo che lo rivedrò ancora tante volte, anche troppe volte rispetto a quelle che vorrei. È stata una delle partite più epiche che abbia mai giocato", le parole di Novak Djokovic dopo la vittoria in 4 set su Carlos Alcaraz che lo qualifica per la semifinale dell'Australian Open contro Alexander Zverev. "Il problema muscolare? Non voglio rivelare troppo. A un certo punto, quello che ho preso, ha iniziato a funzionare. Dovrò prendere un'altra dose del farmaco. Se avessi perso il 2°, mi sarei potuto ritirare. Carlos è stato troppo esitante e io ho iniziato a muovermi meglio", aggiunge il 37enne serbo.