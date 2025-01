Australian Open, Sinner demolisce Shelton: finale vs Zverev (i precedenti fanno paura). Djokovic addio tra i fischi

Australian Open 2025, Sinner distrugge Shelton

Jannik Sinner vola senza problemi in finale dell'Australian Open: sconfitto l'americano Ben Shelton in 3 veloci set (2 ore e 36 di gioco).

La lotta è solo nel primo set: il tennista a stelle e strisce fa break al primo game (e viene ricambiato al quarto), poi strappa di nuovo il servizio a Sinner sul 6-5, che gli restituisce immediamente la cortesia. Si giunge al tie break dove Jannik vince per 7 punti a 2). A quel punto, match in discesa con il fuoriclasse italiano che regola la testa di serie numero 21 dell'Happy Slam e del mondo per 6/2 (volando subito 4-0), 6/2.

Australian Open 2025, Sinner vs Zverev la finale

Domenica 26 gennaio 2025 al Melbourne Park difenderà il titolo conquistato nel 2024 (battendo Daniil Medvedev al quinto in rimonta, dopo essere stato sotto 2-0) e andrà a caccia del suo terzo Slam (l'anno scorso vinse pure l''Open Usa). L'ostacolo sarà il più difficile tra quelli affrontati in queste due settimane australiane: Sinner dovrà battere il tedesco numero 2 del ranking Atp, Alexander Zverev (che non ha mai vinto un torneo Major pur arrivando già 2 volte in finale (Roland Garros 2024 e Open Usa 2020) e avendo vinto in carriera 2 Atp Finals (2018 e 2021), oltre alla medaglia d'oro olimpica nei Giochi di Tokyo 2020.

Australian Open 2025, Sinner vs Zverev: i precedenti? Conduce il tedesco 4-2

Alexander Zverev è uno dei pochi tennisti che, sin qui, può dire di essere davanti nei confronti diretti contro Jannik Sinner. Non solo, potrà farlo comunque anche dopo la finale in programma domenica 26 gennaio 2025 al Melbourne Park (ore 9,30). Infatti il tedesco numero 2 del mondo è 4-2 sull'italiano.

Sinner vinse la prima sfida al Roland Garros 2020 (sedicesimi) per 6/3, 6/3, 4/6, 6/3.

Poi Zverev piazzò 4 successi consecutivi: semifinali di Colonia 2020 sul sintetico (7/6, 6/3), Us Open 2021 (sedicesimi) per 3-0 (6/4, 6/4, 7/6), sulla terra battuta di Montecarlo 2022 (5/7, 6/3, 7/6 ai quarti di finale) e di nuovo allo Us Open questa volta nel 2023 (64 36 62 46 63).

Sinner è tornato alla vittoria contro Zverev quest'anno nelle semifinali di Cincinnati sul cemento, dopo un match molto lottato: 76(9) 57 76(4). Insomma, Jannik è in grande forma, ma la finale non sarà una passeggiata.

Australian Open 2025, Djokovic si ritira, Zverev in finale

Novak Djokovic ha dovuto alzare bandiera bianca: il tennista serbo si è ritirato nel corso della semifinale degli Australian Open 2025. Djoker ha abbandonato dopo aver perso il primo set al tie-break contro il tedesco numero 2 del seeding e della classifiche Atp, Alexander Zverev che si era aggiudicato il parziale per 7-6 (7-5) dopo 1h21' di battaglia. Il 37enne, sceso in campo con la coscia sinistra fasciata, ha deciso di gettare la spugna. Troppo grande l'infortunio, uno strappo muscolare, per proseguire il match. “Non ho colpito una palla dal giorno del match contro Alcaraz – ha spiegato -. Ho cercato di curarmi con farmaci e fisioterapia, ma non c’è stato niente da fare”

“I primi colpi che ho tirato sono stati nel riscaldamento con Sascha - le parole di Novak Djokovic -. Stavo bene ma man mano che giocavo il dolore peggiorava. Se avessi vinto il primo forse set avrei potuto provarci ancora un po’, ma non sono certo che sarei arrivato fino alla fine della partita”.

Australian Open, Djokovic fischiato dal pubblico

Fischi da una parte del pubblico australiano quando Novak Djokovic è uscito dal campo.





Australian Open, Zverev chiede rispetto per Djokovic

Alexander Zverev, intervistato da Jim Courier al termine della partita, si è rivolto al pubblico chiedendo di mostrare rispetto per Novak Djokovic



Djokovic, ultimo Australian Open?

Novak Djokovic ha giocato l'ultima partita della carriera agli Australian Open? "E' possibile". Ma non ci sono certezze in nessun senso. "Non so, è possibile. Voglio andare avanti, qui ho avuto i più grandi successi della mia carriera. Se sto bene e sono motivato non vedo un motivo per non venire qui. Ma c'è sempre la possibilità, certo... Questo è il torneo dello Slam in cui ho reso al massimo, sarà sempre nei miei ricordi e nel mio cuore", dice Djokovic.