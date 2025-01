Australian Open, Sinner vola in quota dopo Jarry. Djokovic avanti col brivido. Due top player ko al primo turno

Australian Open 2025, Sinner stende Jarry e resta il favorito numero 1 per i bookmakers

Jannik Sinner passa il primo turno dell'Australian Open 2025, dove è chiamato a difendere il titolo conquistato un anno fa dopo la rimonta in finale contro Daniil Medvedev: il numero uno del ranking Atp vince la resistenza del cileno Nicolás Jarry (34° al mondo) conquistando i primi due set al tie break e il terzo con maggiore facilità (6/1). Al prossimo turno il 23enne australiano Tristan Schoolkate: il 145° del mondo non sembra un ostacolo molto probante per Jannik. I bookmakers di William Hill quotano la sua vittoria finale a 2,20 (scommetti 1 euro e ne vinci 2,20).

Australian Open, Alcaraz vince senza problemi ed è il secondo in quota. Djokovic con qualche brivido

Carlos Alcaraz è il secondo in quota - trionfo è pagato 4 volte la posta iniziale per il vincitore di Roland Garros e Wimbledon nell'ultimo anno - che ha passato il primo turno contro il kazako Aleksandr Shevchenko in tre facili set (6/1, 7/5, 6/1). Carlito affronterà il giapponese Yoshihito Nishioka, vincente in quattro set contro Dougaz.

Qualche brivido per Novak Djokovic: il serbo, dieci volte vincitore dell'Australian Open, ha sconfitto il giovane talento americano Nishesh Basavareddy (numero 103 del mondo, classe 2005) perdendo il primo set (6/4) e conquistando poi 3 successivi parziali senza grandi problemi (6/3, 6/4, 6/2) in due ore e 57 minuti e troverà il 21enne portoghese Jame Faria nel secondo turno (successo in quattro set contro Kotov). Per i broker inglesi il successo finale di Nole è a 6,50, il fuoriclasse serbo è considerato il terzo favorito assoluto davanti ad Alexander Zverev: il tedesco numero 2 del mondo è a 9 contro 1. Intanto ha battuto il francese Lucas Pouille con 6/4 periodico e nel secondo turno affronterà lo spagnolo Pedro Martinez.

Al quinto posto tra i possibili vincitori dell'Australian Open c'è Daniil Medvedev (a 13): il russo ha conquistato 3 finali in carriera: prima di quella persa contro Jannik Sinner, contro Rafa Nadal nel 2022 (in cui venne rimontato ugualmente dopo essere stato avanti 2-0) e nel 2021 battuto da Novak Djokovic in 3 set.

Il primo turno vede l'eliminazione di Stefanos Tstitsipas contro l'americano Alex Michelsen (7-5, 6-3, 2-6 6-4 in 2 ore e 45 minuti di gioco): il numero 12 del mondo e finalista nel 2023 non usciva subito da 7 anni. "È stata una partita difficile come primo turno – le parole di Tsitsipas -. Sapevo che avevo di fronte un avversario molto serio, perché avevo già giocato contro di lui e avevo perso. Ho avuto un inizio molto lento, sentivo di non avere abbastanza potenza nei miei colpi oggi, quindi ho finito per giocare un po' più a lungo e dover lavorare due o tre volte più duramente su ogni punto per cercare di vincerlo". Tsitsipas non vince un torneo da Montecarlo 2024 e vive un momento di crisi. Fuori anche il bulgaro Grigor Dimitrov per un problema all'anca: il bulgaro numero 10 del mondo contro l'italiano Francesco Passaro: il tennista perurigino si gode così l'accesso al 2° turno e la quasi matematica certezza di sfondare a fine torneo il muro della Top 100.

Fuori anche Nick Kyrgios, tornato in campo dopo una lunga assenza. Il tennista australiano esce al primo turno a Melbourne e si fa eliminare dal britannico Jacob Fearnley, numero 92 del mondo. Nick resiste per 47 minuti, la durata del primo set vinto da Fearnley al tie-break. Poi cala nel secondo set (6/3), prova a reagire nel terzo ma perde un altro tie break (per 7 punti a 2).