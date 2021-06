Azzurri e Black Lives Matter, critico anche Beppe Sala: "Gestione ridicola"

Inginocchiarsi oppure no? A volte? Se ce lo chiedono gli avversari? Solo per solidarietà e specificando bene che non si tratta di un'adesione alla campagna Black Lives Matter (sia mai che qualcuno equivochi...)?

Certamente il comportamento della nazionale italiana agli Europei ha lasciato a bocca aperta i tifosi. Non certo per il rendimento sul campo, fin qui eccellente, ma per la disarmante incertezza con la quale si è gestito un tema di evidente importanza sociale e comunicativa.

Anche un tifoso illustre come Giuseppe Sala, Sindaco di Milano (e cuore interista), manifesta le sue critiche ai nostri calciatori: "Lasciatemi dire con la consueta franchezza che il modo in cui è stato gestito il tema dell'adesione della nazionale di calcio alla campagna di Black Lives Matter, al netto di come la si pensi sulla sua utilità, è stato francamente ridicolo"

Dopo le parole, non troppo convincenti, di Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini sul punto, un comunicato della Figc spiega che "nel ribadire il suo impegno incondizionato e quello di tutti gli Azzurri contro il razzismo e ogni discriminazione", ha ritenuto opportuno lasciare alla squadra la libertà di aderire alla campagna Black Lives Matter".