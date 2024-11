Bagnaia vince la Sprint a Barcellona, Jorge Martin vituale campione del mondo MotoGp 2024 (quanto manca)

MotoGp Barcellona, Bagnaia vince la Sprint e rimanda la festa di Jorge Martin

Bagnaia ha dominato l'ultima gara Sprint del 2024 a Barcellona: il due volte campione del mondo della classe regina (3 titoli iridati considerando quello in Moto 2) si è imposto davanti al compagno di squadra nel team ufficiale Ducati, Enea Bastianini, protagonista di un sorpasso all'ultimo giro ai danni di Jorge Martin.

Lo spagnolo chiude dunque terzo (davanti ad Aleix Espargaro e Alex Marquez) ma per lui è come una vittoria: a una gara dal termine (in programma domenica alle 14) ha infatti 19 punti di vantaggio sul rivale e gli basterà un nono posto per essere matematicamente sicuro di vincere il titolo iridato anche in caso di successo da parte di Pecco (con Bagnaia secondo può arrivare quindicesimo).

MotoGp, Bagnaia, 'domani dovrò ripetermi, impossibile fare di più'

"Oggi ho centrato l'obiettivo, ma domani dovrò ripetermi. Fare meglio di così è impossibile e va riconosciuto il gran lavoro di Martin, che anche oggi ha fatto una grande gara ed è un bravissimo pilota", le parole di Pecco Bagnaia dopo aver vinto la gara Sprint del Gp di Barcellona.

MotoGp: Jorge Martin, 'oggi ho guidato in modo normale, obbiettivo chiudere al meglio domani'

"Mi sento bene, con Enea è stata una battaglia fantastica, un bello spettacolo. Oggi dovevo correre in modo normale ed ho fatto questo. Ci ho provato, ho attaccato, ho fatto del mio meglio. Forse ho sbagliato la scelta del gomma anteriore, ma domani sarà un'altra storia", ha spiegato Jorge Martin, leader del mondiale piloti della MotoGp che nella sprint di oggi a Barcellona ha chiuso al terzo posto dietro a Bagnaia e Bastianini. "Ad ogni modo il podio era un obbiettivo e sono felicissimo, domani l'obbiettivo credo possa essere simile e cercherò di centrarlo. Penso di essere sulla strada giusta, quindi cerchiamo di chiudere nel modo migliore domani", ha proseguito Martin che domani con un nono posto potrà vincere il suo primo titolo mondiale.