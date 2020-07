Barcellona, Messi va o resta? Il club prova a chiudere la telenovela

Il Barcellona vuole chiudere le discussioni sul possibile addio di Lionel Messi: "Terminerà qui la sua carriera calcistica", ha detto senza mezzi termini il presidente del club, Josep Maria Bartomeu, in un'intervista all'emittente spagnola Movistar. Il numero 1 azulgrana respinge le voci di un addio del nazionale argentino, 33 anni, che secondo molti non sarebbe disposto a rinnovare l'attuale contratto con il club in scadenza nel giugno 2021. "Stiamo negoziando con molti giocatori, ma Messi ci ha spiegato che vuole restare", ha aggiunto Bartomeu. Bartomeu ha parlato dopo la vittoria per 4-1 del Barcellona sul Villareal di domenica sera.

Le polemiche sul Var che ha dato rigore al Real Madrid

In precedenza un rigore trasformato da Sergio Ramos aveva permesso al Real Madrid di vincere 1-0 in casa dell'Atletico Bilbao e conservare il +4 in classifica. Il rigore al Real è stato assegnato con l'intervento del VAR, mentre con lo stesso strumento è stato negato un penalty al Bilbao. Questo ha dato motivo a Bartomeu di contestare l'equità nell'uso della tecnologia: "Ho visto l'episodio di Bilbao e, anche se non mi piace dirlo, ripeto che il VAR non viene utilizzato come dovrebbe. Da quando la stagione è ripresa sembra che favorisca sempre la stessa squadra".