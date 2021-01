Bayern Monaco flop clamoroso: eliminato da una squadra di serie B tedesca

Bayern Monaco eliminato dall'Holstein Kiel, squadra di serie B tedesca

Il Bayern Monaco cade in Coppa di Germania nei sedicesimi di finale contro una squadra di Serie B. Clamoroso all'Holstein Stadion. La squadra del Triplete (conquistato ad agosto dopo la vittoria in Champions League nella finale con il Psg) è stata battuta 8-7 ai rigori dall'Holstein Kiel, che milita nella seconda serie tedesca, dopo il 2-2 dei supplementari.

La formazione di Flick sblocca l'incontro al 14′ con un destro di Gnabry, ma i padroni di casa pareggiano al 37′ con Bartels che infila in rete alle spalle di Neuer. In apertura di ripresa il Bayern Monaco torna avanti grazie a Sané al 47'. Sembra tutto scritto e per sicurezza entrano in campo anche Lewandowski e Douglas Costa. Invece la beffa arriva al quinto minuto di recupero, con il pareggio di Wahl. Ai supplementari il risultato non cambia e si va ai rigori. Neuer, specialista nel parare i tiri dal dischetto, non ne prende neppure uno e l'errore di Roca è fatale al Bayern Monaco. Bartels realizza il rigore decisivo che vale l'ottavo di finale contro il Darmstadt.