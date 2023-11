Benfica-Inter dove vederla tv e streaming: Sky, Canale 5 o Amazon Prime Video?

Benfica-Inter dove vederla tv e streaming? Champions League news

Benfica-Inter tv e streaming: dove vedere i nerazzurri in Champions League, telecronisti del match e le probabili formazioni

Benfica-Inter dove vederla tv e streaming: Sky, Canale 5, Infinity o Amazon Prime Video?

Inter a caccia del primo posto nel girone di Champions League (nella settimana che porta alla sfida sul campo del Napoli in campionato). Lautaro Martinez e compagni sul campo del Benfica cercano 3 punti fondamentali nella volata con la Real Sociedad (che ospita il Salisburgo): 10 punti a testa per le due squadre. La sensazione è che tutto si giocherà a san Siro martedì 12 dicembre, ma sarà fondamentale arrivare allo scontro diretto nella migliore condizione possibile. Da qui la missione vittoria da centrare contro i portoghesi ultimi in classifica a zero punti (ancora con risicate speranze di arrivare almeno terzi centrando il passaggio in Europa League: il Salisburgo ha 3 punti). Benfica-Inter dove vederla: tv e streaming, guida veloce per seguire i nerazzurri in Champions League.

Benfica-Inter tv dove vederla?

Benfica-Inter non andrà in diretta tv in chiaro. Niente match su Canale 5 per i nerazzurri. La rete ammiraglia di Mediaset ha programmato un altro match questa settimana

Benfica-Inter dove vederla in tv

La sfida tra Benfica e Inter in tv andrà in diretta su Sky e per la precisione su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252) mercoledì 29 novembre alle 29

Benfica-Inter dove vederla in streaming

Chi vuole seguire Benfica-Inter in streaming ha 3 ozpione: Sky Go, NOW e Mediaset Infinity+. Sempre ovviamente in diretta mercoledì sera a partire dalle 21.

Benfica-Inter tv e streaming, i telecronisti

La telecronaca di Benfica-Inter su Sky sarà affidata a Fabio Caressa col commento tecnico di Beppe Bergomi; su Medaiset Infinity+ i telecronisti saranno Massimo Callegari e Simone Tiribocchi.

Benfica-Inter formazioni probabili

Lautaro Martinez e Thuram in attacco per l'Inter (anche se non va esclusa una chance per Arnautovic). Frattesi potrebbe prendere una maglia da titolare, con Mkhitaryan che è diffidato e dunque a rischio squalifica

BENFICA (3-4-3): Trubin; Antonio Silva, Otamendi, Morato; Joao Mario, Joao Neves, Florentino, Aursnes; Di Maria, Musa, Rafa Silva. All. Schmidt

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi