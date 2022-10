Benfica-Juventus dove vederla: Canale 5? Sky? Amazon Prime Video? News

Benfica-Juventus dove vederla: tv e streaming

Benfica-Juventus scalda la notte bianconera di Champions League. Vlahovic e compagni sono a un passo dall'eliminazione: con 3 punti in 4 partite (gli stessi del Maccabi Haifa) devo vincere la partita di Lisbona e quella del 2 novembre contro il Psg all'Allianz Stadium, sperando che i portoghesi perdano l'ultima in Israele. La qualificazione agli ottavi di finale di Champions non dipende dunque solo dalla Juve, ma da una concatenazione di risultati. In ogni caso, la squadra di Allegri dovrà almeno cercare di chiudere terza nel girone per giocarsi l'Europa League nel 2023. Benfica-Juventus, dove vederla in tv e streaming: una guida veloce al match dei bianconeri.

Benfica-Juventus dove vederla n tv: Canale 5 e Sky

Benfica-Juventus in tv andrà in diretta in chiaro dallo stadio Da Luz di Lisbona su Canale 5 a partire dalle 21 con telecronaca di Massimo Callegari e il commento tecnico di Roberto Cravero (inviato del match Gianni Balzarini). Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli. In pay si potrà seguirla anche su Sky (sul canale 252), pre e post partita condotto da Anna Billò con i suo ospiti.

Benfica-Juventus dove vederla in streaming

Benfica-Juventus in streaming sarà in diretta su Mediaset Infinity+, il sito di Sport Mediaset, SkyGo e Now. Match da Lisbona a partire dalle 21.

Benfica-Juventus probabili formazioni

La Juventus dovrebbe giocare sul campo del Benfica con il 3-5-2 (Bonucci, Danilo e Alex Sandro davanti a Szczesny), Cuadrado e Kostic esterni e Locatelli regista (Paredes infortunato) con McKennie e Rabiot a sosteghno. In attacco Milik dovrebbe fare coppia con Vlahovic.

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Fernandez; David Neres, Rafa Silva, Joao Mario; Gonçalo Ramos. All. Schmidt.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri.