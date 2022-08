Bennacer allarme: Liverpool sul centrocampista del Milan. E Sarr...

Bennacer-Liverpool: assalto Reds. Milan, Pape Matar Sarr erede di Kessie?

Il Liverpool pensa a Bennacer. Il centrocampista rossonero ha una clausola di circa 50 milioni e viene ritenuto incedibile dal Milan. Da capire se i Reds cercheranno un affondo con proposta indecente ai rossoneri. Intanto il club di via Aldo Rossi, perso Renato Sanches (passato al Psg), cerca l'erede di Kessie (andato a Barcellona): si scalda la pista che porta a Pape Matar Sarr. Il Tottenham apre per il prestito: Maldini e Massara vogliono un diritto di riscatto per il 20enne senegalese (campione d'Africa, giocatore duttile che può giocare mezzala e davanti alla difesa) in forza agli Spurs. Tra le alternative il 24enne brasiliano Douglas Luiz (molto forte inj interdizione) dell'Aston Villa e il 26enne Tanguy Ndombélé (centrocampista francese - di origini congolesi - dinamico, tecnico e portato agli inserimenti) anche lui del Tottenham.

Intanto il Galatasaray cerca un centrocampista e guarda anche a Tiemoué Bakayoko del Milan. I rossoneri hanno l'obbligo di riscatto (dal Chelsea) a fine stagione se farà almeno 15 presenze e il club rossonero non lo lascerebbe partire per Istanbul (tanto più che nel ruolo quest'anno è tornato Pobega dopo l'ottima stagione al Torino e quella precedente allo Spezia).