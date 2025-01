Bentancur, come sta il centrocampista del Tottenham (ex Juventus) dopo il malore in campo

Bentancur come sta dopo il malore: "Tutto bene ragazzi, grazie a tutti"

Il centrocampista del Tottenham Rodrigo Bentancur rassicura i tifosi e tutto il mondo del calcio con un post su Instagram. "Tutto bene, ragazzi! Grazie per i messaggi e complimenti per la vittoria", ha scritto l'ex centrocampista della Juventus.

C'era stata tanta paura mercoledì sera durante la sfida tra Spurs e Liverpool, in semifinale di Coppa di Lega inglese (Carabao Cup): dopo 7 minuti il giocatore del Tottenham si era accasciato al suolo dopo aver provato a colpire di testa il pallone su un corner. L'uruguaiano era stato immediatamente soccorso nel cuore dell'area di rigore dei Reds, per poi essere portato fuori in barella utilizzando anche la maschera d'ossigeno (e sostituito al quarto d'ora da Brennan Johnson). Mentre usciva Bentancur aveva fatto cenno con il pollice in su al pubblico.