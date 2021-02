Benzema-Milan, bomba in Spagna. Affare low cost per la punta del Real Madrid

BENZEMA-MILAN

Il Milan pensa a Karim Benzema per il futuro? Una voce che sembra da fantacalcio, però secondo diariogol.com ci sarebbe stato un primo sondaggio per l’attaccante francese del Real Madrid (e a Florentino Perez piace molto Erling Haaland, ma c'è la fila in Europa). Il contratto in scadenza nel 2022 potrebbero portare alla cessione già la prossima estate, anche se c'è chi ipotizza che i rossoneri potrebbero attendere la chiusura della stagione 2022/23, quando il centravanti francese sarà svincolato e potrebbe arrivare a parametro zero.

Una soluzione di medio periodo per un Milan che il prossimo anno sarà coperto con Zlatan Ibrahimovic (in scadenza a giugno, ma la volontà delle parti sembra portare al prolungamento del matrimonio per la prossima stagione) e il possibile rinnovo annuale a Mario Mandzukic (sarà automatico se i rossoneri si qualificheranno in Champions League). Affare che comunque è complicato e quella del giornale spagnolo al momento pare più una suggestione.

THAUVIN E OTAVIO: MILAN, ATTENTO AL SIVIGLIA

Chi piace molto e nel breve periodo è l'esterno destro del Marsiglia Florian Thauvin che ha giugno sarà svincolato. Il 28enne francese piace molto anche a Leicester City al Siviglia. Il club andaluso (che a gennaio ha preso il Papu Gomez dall'Atalanta e in cui gioca l'ex Milan Suso), guidato da Julen Lopetegui e sul mercato da Monchi segue anche il trequartista del Porto Otávio: altro giocatore nel mirino del Milan (soprattutto se Brahim Diaz tornerà al Real Madrid: lo spagnolo è in prestito senza diritto di riscatto). E sul brasiliano gli spagnoli sono piombati con determinazione, operando forse un sorpasso decisivo...