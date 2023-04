Berrettini choc: brutto infortunio e si ritira dal torneo di Montecarlo

Matteo Berrettini infortunio: si ritira da Montecarlo

La notizia è arrivata quasi come un fulmine a ciel sereno: Matteo Berrettini si ritira dal torneo di Montecarlo. Il tennista italiano si è infortunato e deve dare forfait rinunciando a giocare il match degli ottavi di finale contro il danese Holgar Rune che passa ai quarti.

Matteo Berrettini ha annunciato il ritiro del "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 5.779.335 di euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo, nel Principato di Monaco. L'annuncio è arrivato dai suoi profili social. La causa, ha spiegato il tennista romano, è una lesione di secondo grado agli addominali obliqui. "Stavo tornando, questo è un momento difficile", ha sottolineato l'azzurro, che ieri aveva piegato in una maratona di tre set l'argentino Francisco Cerundolo qualificandosi per gli ottavi, dove avrebbe dovuto sfidare il danese Holger Rune, testa di serie numero 6. Matteo Berrettini tornava sulla terra rossa dopo un anno di assenza: l'operazione alla mano destra subita a marzo del 2022 lo aveva costretto a saltare tutti i tornei su questa superficie dodici mesi fa.

Matteo Berrettini ha annunciato sui social il suo ritiro per infortunio al torneo di Montecarlo dove si era qualificato agli ottavi di finale contro il danese Rune. “Non so da dove cominciare... stavo finalmente trovando il mio livello e tornando dove volevo essere... questo è difficile, sono molto triste nell'annunciare che non potrò giocare la mia partita oggi a Montecarlo. Ho sentito un po' di dolore agli obliqui durante la partita di ieri. Il dolore è peggiorato significativamente durante la notte- - Dopo aver consultato il mio team medico, questa mattina abbiamo deciso di sottoporci a una risonanza magnetica. Ho uno strappo di grado 2 nel mio muscolo obliquo interno. Non posso ringraziarvi abbastanza per il supporto. Significa così tanto ed è ciò che mi fa superare questi momenti difficili".