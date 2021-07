Berrettini-Djokovic tv in chiaro e streaming: finale Wimbledon, dove vederla

Matteo Berrettini contro Novak Djokovic: è partito il countdown per la finale di Wimbledon 2021. Domenica 11 luglio è una giornata storica per il tennis italiano (e per lo sport azzurro visto che si gioca Italia-Inghilterra finale di Euro 2020 a Wembley alle 21). Ecco una guida veloce per vedere la sfida Berrettini-Djokovic in tv e streaming.

Berrettini-Djokovic TV8 e Sky in diretta tv la finale di Wimbledon 2021

Sky fa un grande regalo ai tifosi italiani: la diretta tv della finale di Wimbledon tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic andrà anche in chiaro su TV8. “Sarà una domenica storica per lo sport italiano e siamo orgogliosi di poterla vivere e raccontare su Sky. Siamo da sempre accanto allo sport italiano, su cui abbiamo investito tanto e continuiamo a investire perché crediamo e condividiamo la passione di milioni di tifosi - ha detto Stephen van Rooyen, CEO Sky Europe - Per questo abbiamo deciso di rendere disponibile a tutti, in chiaro su TV8, una sfida senza precedenti, in modo che l’intero Paese possa tifare Berrettini e essere tutti insieme protagonisti di uno straordinario evento sportivo”.

Berrettini-Djokovic streaming

L’incontro tra Berrettini e Djokovic che eleggerà il nuovo re di Wimbledon godrà quindi su Sky di una copertura speciale che si potrà seguire come e dove si vuole: in diretta su TV8, sul nuovo Sky Sport Tennis (205), Sky Sport Uno, Sky Wimbledon 1 (anche in 4K HDR* con Sky Q satellite) e in streaming su NOW, con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci. Il match sarà introdotto da uno studio di approfondimento (dalle 14.30) e poi seguito dalle immagini della premiazione, con Eleonora Cottarelli e il capitano di Coppa Davis, Filippo Volandri in studio, Stefano Meloccaro e Paolo Lorenzi in collegamento da Londra. Prima di dare la linea a Wembley per la finale dell’Europeo, Italia-Inghilterra.