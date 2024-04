Berrettini is back: vince il torneo di Marrakech. Che balzo in classifica Atp!

Matteo Berrettini vince il torneo Atp 250 di Marrakech: Carballes Baena ko in due set. Ora Kecmanović a Montecarlo

Matteo Berrettini è tornato. Il tennista romano ha vinto il torneo Atp 250 di Marrakech superando in finale in due set, sulla terra rossa marocchina, lo spagnolo Roberto Carballes Baena, n.64 Atp e campione in carica, con il punteggio di 7-5, 6-2 in un'ora e 46 minuti. Berrettini era tornato in campo a inizio marzo dopo uno stop di sette mesi e mezzo per infortunio, conquistando subito la finale nell'Atp 125 a Phoenix in Arizona. E ora questo successo a Marrakech che conferma la sua crescita. Ora testa al torneo di Montecarlo: Berrettini esordirà martedì 9 aprile contro Miomir Kecmanović, numero 50 del ranking mondiale. L'unico precedente tra i due ai 16esimi di finale di Indian Wells nel 2022: in quell'occasione il tennista serbo vinse dopo tre combattuti set: 6-3, 6-7 (5), 6-4.

In caso di vittoria sfida al secondo turno contro uno tra il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 9 del mondo (e recente finalista a Miami sconfitto da Sinner dopo aver battuto Alcaraz e Zverev), e la wild card Valentin Vacherot, n.141 del ranking.

Matteo Berrettini balzo nel ranking Atp dopo la vittoria di Marrakech

Il 27enne romano, n.135 Atp, in tabellone con il ranking protetto, è tornato protagonista nell’ultimo atto di un torneo del circuito maggiore dopo un anno e mezzo, dall'Atp 250 di Napoli, ad ottobre del 2022 (quando perse contro Lorenzo Musetti). Per Berrettini era la 13esima finale e questo in Marocco è l'ottavo titolo (l'ultimo sull'erba del Queen's nel giugno 2022), il quarto sulla terra battuta. Grazie ai punti conquistati l’azzurro salirà al n.84 del ranking Atp.

Matteo Berrettini conquista il torneo Atp di Marrakech. 'Sono molto felice, questo è solo l'inizio'

"Sono molto felice. Gli ultimi due anni sono stati duri, il mio corpo non rispondeva al meglio e il mio team mi ha aiutato a superare tutto. Un bacio a mia mamma, che oggi festeggia il compleanno, e a tutti quelli che mi hanno sostenuto anche nei momenti difficili", le parole di Matteo Berrettini, durante la premiazione, dopo il successo nel torneo Atp di Marrakech. "Tutti gli italiani hanno tifato per me: ringrazio tutti. Questo è solo l'inizio", ha aggiunto Berrettini parlando in italiano.