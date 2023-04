Billie Jean King Cup 2023, Camila Giorgi e l'Italia sfida vs la nazionale maledetta

Camila Giorgi e l'Italia del tennis femminile in Slovacchia per la Billie Jean King Cup 2023

L'Italia del tennis femminile torna in campo. Se i maschi sono impegnati all'Atp 1000 di Montecarlo (Musetti contro Djokovic agli ottavi - dopo il doppio 6-0 di Lorenzo a Nardi - e Sinner che ha liquidato Schwartzman sul 6-0, 3-1 e ritiro: ora sfiderà Hurkacz), la nazionale di Tathiana Garbin si concentra sulla Billie Jean King Cup 2023 (l'equivalente della Coppa Davis per le donne) nelle giornate del 14/15 aprile: difficile trasferta in Slovacchia (testa di serie numero 6) alla NTC Arena di Bratislava per il quintetto composto da Martina Trevisan, Camila Giorgi, Lucia Bronzetti Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini. Le padrone di casa capitanate da Matej Liptak rispondono con Anna Karolina Schmiedlova, Viktoria Kuzmova, la giovanissima Renata Jamrichova (classe 2007) e la doppista Tereza Mihalikova.

Il programma prevede quattro partite di singolare al meglio delle tre, seguite da una partita di doppio. Le vincitrici delle qualificazioni accederanno alle finali del 2023, che si disputeranno a novembre assieme alla Svizzera (vincitrice nel 2023 trascinata da una super Bencic) e l'Australia (seconda classificata), che si sono qualificate automaticamente.

Billie Jean King Cup 2023, Slovacchia-Italia tv e streaming

I match tra Slovacchia e Italia della Billie Jean King Cup 2023 saranno trasmessi in diretta su e in streaming su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e in streaming su SuperTenniX.

Italia del tennis femminile in Slovacchia per sfatare il tabù della nazionale "maledetta" per le azzurre

Per l'Italia del tennis femminile la Slovacchia è un ostacolo storicamente ostico: i precedenti parlano di due eliminazioni su due. Nel 2017 al 1°turno World Group II sulla terra rossa indoor del Palagalassi di Forlì arrivò la sconfitta per 3-2 e nel 2022 in semifinale sul veloce indoor di Gran Canaria fu 3-1.

Vero che la Billie Jean King Cup come la Coppa Davis sfugge alle classifiche, però scorrendo il rankig Wta la Schmiedlova, miglior tennista della Slovacchia, è attualmente numero 95 al mondo e la Kuzmova sta addirittura al 128. Molto meglio le italiane: Martina Trevisan è 20°, con Camila Giorgi al 43°, Elisabetta Cocciaretto appena fuori dalle top-50 (è 51°), Jasmine Paolini al 66° e Lucia Bronzetti 78°.

