BKFC sbarca in Italia Firenze diventa l’arena della boxe a mani nude

Il BareKnuckle Fighting Championship (BKFC), la promotion di combattimento più dura e spettacolare al mondo, debutta in Italia con un evento storico. Il 26 aprile, il Palazzo Wanny di Firenze ospiterà i migliori fighter internazionali e italiani in una serata adrenalinica, con in palio un titolo europeo e un titolo mondiale. Tra i protagonisti, un nome che non ha bisogno di presentazioni: Conor McGregor. Il campione delle MMA e volto del BKFC ha scelto di sputare sulla boxe a mani nude e ha dichiarato senza mezzi termini: “Combatterò nel BKFC, voglio il titolo mondiale”.Il Bare Knuckle Fighting è una disciplina che esalta resistenza, tecnica e potenza, mettendo alla prova i fighter in uno scontro diretto senza guantoni, dove ogni colpo conta. Firenze, città dal grande spirito sportivo e guerriero, si prepara così a vivere una notte di grande spettacolo e intensità. A rendere possibile l’arrivo della BKFC in Italia è stato Gabriel Ernesto Rapisarda, Direttore Esecutivo di BKFC Italy, che, a margine della conferenza stampa di presentazione, ha detto: “All’inizio era solo una visione portare la BKFC in Italia… Oggi è diventata realtà. BKFC è semplicemente la promozione di sport da combattimento più eccitante del pianeta. ”Luigi Perillo,Direttore Operativo di BKFC Italy, ha aggiunto: “Sono anni che l’Italia aspetta una promotion così! L’abbiamo portata!! Nel cuore del Calcio Storico Fiorentino.”Gli appassionati possono già acquistare i biglietti su Vivaticket per assistere dal vivo a questo evento unico.

Servizio realizzato da Nick Zonna