Bologna Inter 0 a 3 a tavolino e scudetto ai nerazzurri. Sogno o ipotesi vera?

Scudetto all'Inter con vittoria a tavolino sul Bologna?



Il 27 aprile Bologna - Inter è finita 2 a 1, anche e soprattutto per colpa dei nerazzurri e della papera del suo portiere.

Questa è storia. E' un fatto. Ma tra i tifosi dell'Inter c'è qualcuno che ancora spera che la decisione delle istituzioni sportive venga rivista e si decida di dare il 3 a 0 a tavolino per l'Inter visto che la partita si sarebbe dovuta giocare il 6 gennaio (quando la squadra di Inzaghi era molto in forma) ma il Bologna non si presentò in campo per le regole Covid.

I tifosi nerazzurri, non tutti, alcuni, sperano nel miracolo. Ma c'è davvero questa possibilità?

Contattati da Affaritaliani.it, i politici (di tutti i partiti) di fede nerazzurra dicono che il 3 a 0 a tavolino si sarebbe dovuto assegnare prima della ripetizione della partita.

In sostanza, ora sarebbe troppo tardi. Resta il sogno, di vincere un campionato ormai perso al 99,99%...