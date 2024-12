Bove ora sorride: "Vojo giocà, fatemi uscire". Poi la richiesta di vedere la partita della Roma

Malore Bove, buone notizie dall'ospedale: sta meglio. Lui ha fretta di tornare in campo ma...

Edoardo Bove sta meglio, il peggio sembra essere passato. Ma vanno individuate le cause del malore che ha portato il centrocampista della Fiorentina ad accasciarsi a terra privo di sensi al 17’ del primo tempo della partita contro l'Inter. Attimi che parevano interminabili, proseguiti poi sull'ambulanza che lo ha trasportato all'ospedale. Ora - riporta La Stampa - Bove si è ripreso, non è più intubato, ma i medici sulle sue condizioni restano cauti e vogliono proseguire con tutti gli esami del caso. Lui invece ha fretta di tornare in campo. "Vojo giocà, vojo giocà, fatemi uscire", ha detto ai compagni di squadra che sono andati a trovarlo. Il centrocampista romano della Fiorentina è sempre ricoverato nel reparto di terapia intensiva a Firenze all'ospedale di Careggi.

Già domenica sera erano emerse buone notizie, con il comunicato congiunto del club e dell'ospedale che specificava che erano esclusi danni neurologici e cardiologici, ma ieri Bove è stato comunque sottoposto ad accertamenti diagnostici. La Fiorentina - prosegue La Stampa - proverà a vincere per lui già da domani al Franchi in occasione della partita contro l'Empoli, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia. In un primo momento, visti i giorni psicologicamente delicati attraversati dalla squadra, sembrava che il club viola potesse chiedere di spostare la gara ad altra data.

In realtà come ha poi spiegato il dg viola Alessandro Ferrari "Bove ha parlato con i suoi compagni e ha convinto i calciatori a giocare domani. Quindi scenderemo in campo subito anche grazie all'entusiasmo di Edoardo. Ma Bove non si è scordato neanche della sua ex squadra e ai medici dell'ospedale ha chiesto di poter vedere la partita della sua Roma contro l'Atalanta. Ha fretta di tornare in campo, ma per quello servirà ancora tempo, impossibile fare pronostici ora.