Fiorentina-Inter quando si recupera: due date calde (si riparte dal 17° sullo 0-0)

Quando si recupera Fiorentina-Inter

Come per Bologna-Milan trovare una data per il recupero di Fiorentina-Inter - interrotta per il malore di Edoardo Bove - non è semplicissimo in un calendario così fitto. Escluso che avvenga nel 2024, il mese di dicembre non offre possibilità.

La prima data possibile potrebbe a inizio gennaio, nella settimana in cui la squadra nerazzurra rientrerà da Riad dove giocherà la Supercoppa Italiana, ma solo a patto che non arrivi in finale, altrimenti sarebbe complicato anche pensando al lungo viaggio di rientro dall'Arabia Saudita.

Se Fiorentina e Inter arrivassero rispettivamente tra le prime otto di Conference e Champions League (attualmente viola sesti e nerazzurri secondi), sarebbero qualificate per gli ottavi saltando i playoff, a quel punto sarebbe possibile recuperare il match a febbraio (12 e 19 le date che si libererebbero). Attenzione eventualmente al 5 o 26 febbraio, quando sono in programma i quarti di finale di Coppa Italia. Se ne parlerà in queste ore nel Consiglio di Lega previsto oggi ma non si avranno certezze sino a gennaio.

Fiorentina-Inter, cosa dice il regolamento

La sfida del Franchi quando verrà recuperata riprenderà dal 17° minuto sul risultato di 0-0, gli allenatori potranno schierare i giocatori tesserati per le due squadre al momento dell'interruzione - dunque eventuali acquisti nel calciomercato di gennaio non saranno utilizzabili - anche se non inseriti in distinta: potrà giocare anche un giocatore infortunato domenica 1 dicembre. Non potrebbero disputare il recupero di Fiorentina-Inter, sostituti, espulsi o squalificati ma ieri non c'erano stati né cambi né cartellini mostrati da Doveri.