Boxe, Fabio Turchi punta al titolo: "Conosco Grisunins e so come batterlo"

Fabio, hai visto i combattimenti del tuo avversario?

“Certo e non solo i più recenti. Quando facevo parte della nazionale italiana, Grisunins faceva parte della squadra Milano Thunder che partecipava alle World Series of Boxing ed ho avuto l’occasione di vederlo combattere, di conoscerlo personalmente e di allenarmi con lui. Abbiamo anche fatto sparring. E’ il classico pugile dell’est, molto bravo tecnicamente.”

I suoi pugni facevano male?

“Ricordo che non erano molto potenti, ma si muoveva bene ed era rapido. Insomma, è un bel pugile. E’ mancino, ma questo per me non sarà un problema perché mi sono allenato con diversi pugili mancini. So come battere Grisunins.”

Dopo un periodo di inattività così lungo, hai avuto problemi a tornare in forma?

“No, perché mi avevano detto che sarei dovuto tornare sul ring a luglio e quindi ero in già in forma in quel periodo. Poi ho continuato ad allenarmi con la consueta passione e costanza ed ora sono al massimo. La prossima settimana inizierò la fase di scarico: niente sessioni di sparring, solo allenamento leggero. Mi alleno con mio padre Leonardo, come ho sempre fatto. A Milano, al mio angolo ci sarà lui.”

Lo scorso agosto, ha fatto notizia la tua sessione di allenamento con l’atleta di arti marziali miste Marvin Vettori. Come è nata questa iniziativa?

“Alessandro Cherchi mi ha detto che Marvin Vettori sarebbe stato presente alla Opi Gym di Milano ed ho voluto esserci anch’io. Ci siamo conosciuti e ci siamo allenati insieme, abbiamo anche fatto cinque riprese di sparring. Marvin è molto bravo anche con i pugni, sarebbe un buon pugile.”

Venerdì 23 ottobre, nella stessa manifestazione, si svolgerà la prima fase di un torneo riservato ai pesi welter: il campione internazionale IBF Maxim Prodan (18-0-1 con 14 KO) affronterà Nicola Cristofori (11-2-2 con 1 KO) mentre Dario Morello (15-1 con 2 KO) se la vedrà con Andrea Scarpa (24-6 con 11 KO). I due match saranno sulla distanza delle dieci riprese. Il montepremi del torneo è di 50mila euro, da dividersi tra i quattro partecipanti. Saliranno sul ring anche Ivan Zucco (11-0), Francesco Grandelli (13-1-1 con 2 KO), Mirko Natalizi (7-0 con 4 KO) e Samuel Nmomah (13-0 con 4 KO).