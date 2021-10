Brahim Diaz positivo al Covid: nuova tegola sul Milan

Il Milan comunica che Brahim Dìaz è risultato positivo al Covid dopo aver effettuato un tampone. Il trequartista rossonero sta bene ed è in isolamento a domicilio. Tutto il gruppo squadra è stato testato con esito negativo. Seguirà un monitoraggio stretto con tamponi secondo le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie competenti, che sono state subito informate.

Secondo caso di covid in pochi giorni per la squadra allenata da Stefano Pioli, dopo quello di Theo Hernandez (che sicuramente dovrà saltare le partite con Verona, Porto, Bologna sperando che si negativizzi in tempo per le sfide con Torino e Roma).

Milan, fuori anche Brahim Diaz: contro il Verona tocca a Daniel Maldini

Piove sul Milan che nei giorni scorsi ha perso il portiere Mike Maignan (operato al polso, dovrà stare fuori 10-12 settimane con rientro nel 2022). Le buone notizie arrivano dai recuperi di Calabria e Giroud (torna a disposizione anche Krunic), oltre al ritorno agli allenamenti in gruppo per Zlatan Ibrahimovic (fermo dal 12 settmebre per un problema al tendine d'achille). Contro il Verona dietro alla coppia d'attacco (Leao e Rebic favoriti anche se hanno terminato anzitempo la rifinitura) dovrebbero giocare Daniel Maldini e Saelemaekers. In porta Tatarusanu (Mirante suo vice).