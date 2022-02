Bremer, Inter-Milan-Juventus: l'annuncio ufficiale Torino sul suo futuro

Torino blinda Bremer, contratto prolungato al 2024

Gleison Bremer ha prolungato fino al 30 giugno 2024 con il Torino. Il difensore brasiliano, gioello del club di Urbano Cairo, è approdato al Toro dall'estate del 2018 dopo l'esperienza nel campionato brasiliano con l'Atletico Mineiro. Attento in marcatura, Bremer, classe 1997, si è fatto apprezzare anche in fase offensiva diventando uno dei difensori più prolifici in zona gol: in queste quattro stagioni sono già 12 le marcature, 10 in campionato e 2 in Coppa Italia, nelle 98 presenze in partite ufficiali. Il suo rinnovo è un segnale forte alle pretendenti di Bremer: Inter in pole position (se parte De Vrij) davanti al Milan (che pare più in pressing su Bootman del Lille), ma attenti alla Juventus (stando ad alcuni rumors potrebbe mettere sul piatto Federico Gatti) e alle inglesi: niente sconti, in estate per assicurarsi il difensore del Torino bisognerà passare da Urbano Cairo (valutazione attorno ai 35 milioni). Intanto domenica Bremer non potrà festeggiare in campo il suo rinnovo con il Torino essendo squalificato per il match contro l’Udinese.

