Milan, no alla Juventus per Nasti. E rinnovo in rossonero. Calciomercato news

Juventus, no dal Milan per Marco Nasti

La Juventus ha provato a prendere Marco Nasti, giovane attaccante della Primavera del Milan (in gol anche nello sfortunato 1-2 di queste ore contro l'Inter: 12 reti in stagione sin qui per lui). Il retroscena di calciomercato è stato raccontato da Milannews.it secondo cui "la Juventus ci ha provato nel mercato di gennaio. Il Milan ha detto subito no. I rossoneri non hanno mai aperto la trattativa". Il classe 2003 è in rossonero dall'Under 15: prima punta fisica, ma anche molto mobile, ha un contratto in scadenza nel 2023 e il Milan punta ad allungarlo.

Nasti, Lazetic e Colombo: baby bomber per il Milan del futuro

Recentemente Marco Nasti è stato aggregato anche alla prima squadra agli ordini di Stefano Pioli. "Allenarsi con giocatore come Ibra, Leao, Tomori è un grande orgoglio. Ti aiutano tecnicamente e fisicamente e ti danno tanto morale", le parole del giovane attaccante. Con Nasti, Marko Lazetic (apprena acquistato dalla Stella Rossa Belgrado) e Lorenzo Colombo (prodotto delle giovanili rossoneri che sta facendo bene in serie B con la maglia della Spal), decisamente il Diavolo ha un tris di baby bomber molto interessanti in chiave futura.

