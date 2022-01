Milan, calciomercato: un addio e arriva il nuovo Vlahovic. Kessie e Leao...

Calciomercato Milan, Pellegri addio e Lazetic arriva

Pietro Pellegri lascia il Milan e passa al Torino. L'ex attaccante del Genoa torna al Monaco che lo gira al club granata. L'affare è praticamente definito e l'attaccante classe 2001, andrà dunque alla corte di Ivan Juric che vede come team manager suo padre Marco. Urbano Cairo lo prende con la formula del prestito e opzione di acquisto a titolo definitivo.

Il Milan saluta Pellegri, ma aggiunge un attaccante alla rosa: si tratta del 18enne Marko Lazetic (classe 2004) dalla Stella Rossa Belgrado (che in Serbia considerano il nuovo Vlahovic). Anche qui l'affare di calciomercato è in dirittura d'arrivo per 4 milioni di euro più uno di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. E' il nipote di Nikola Lazetic, centrocampista che ha giocato 160 partite tra Serie A e Serie B, vestendo le maglie di Como, Chievo, Lazio, Siena, Genoa, Livorno e Torino tra il 2002 e il 2008.

Milan, difensore: Bootman, Bailly. Le piste di calciomercato

Non solo attaccanti. In difesa restano aperte alcune piste last minute in casa Milan anche se Paolo Maldini prima del match contro la Juventus ha frenato: "E' rientrato Romagnoli, Calabria... L'emergenza sta finendo e tra una ventina di giorni ci sarà Tomori. Per mettere un giocatore che non ha giocato con regolarità e che possa avere un impatto importante togliendo uno spazio a giocatori importanti, che hanno fatto bene, no. Non sono di quella idea. Se poi vogliamo fare un calciatore importante per i prossimi anni è diverso, ma non è stato possibile".

Verrà fatto un tentativo su Sven Botman anche se il Lille non vuole cederlo a gennaio. C'è in ballo ancora l'opzione su Eric Bailly del Manchester United, il difensore ivoriano, attualmente impegnato in Coppa d'Africa.

Milan rinnovi: Kessie, Romagnoli, Theo Hernandez e Rafael Leao

Fronte rinnovi. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, non arrivano segnali confortanti su Franck Kessie e di Alessio Romagnoli, i cui contratti con il Milan scadranno il prossimo 30 giugno. Le parti sono ancora distanti e arrivare ad un accordo non sarà semplice. Ottimismo invece per Theo Hernandez: "Siamo vicini, agli sgoccioli. Con il suo agente siamo d'accordo", ha detto Paolo Maldini. Il club rossonero lavora anche su Rafael Leao. Per entrambi si cerca la fumata bianca per portare i contratti dal 2024 al 2026 con ingaggi triplicati (da 1,5 a 4 milioni).

Leggi anche