Vlahovic, Martial e pure... Juventus scatenata nel calciomercato di gennaio

Juventus accelera per Vlahovic dalla Fiorentina

La Juventus vuole regalare Dusan Vlahovic a Max Allegri. L'attaccante della Fiorentina è un nome caldissimo in queste ultime ore di mercato invernale. I bianconeri provano a prenderlo subito senza aspettare la sessione estiva. Secondo la Gazzetta potrebbe esserci un'apertura della Fiorentina, ma serviranno 70 milioni cash (senza contropartite tecniche, no dunque alla pista Kulusevski) per la svolta. Più semplice l'accordo con Vlahovic sulla base di un ingaggio da 7 milioni netti a stagione.

Juventus-Vlahovic con le cessioni di Bentancur, e Arthur (o Ramsey)

Le partenze di Rodrigo Bentancur e Aaron Ramsey potrebbero aiutare l'arrico di Vlahovic alla Juventus: sul centrocampista uruguaiano si segnala l'interesse dell'Aston Villa (il club inglese può mettere subito sul piatto 20 milioni di euro). Più complicata la situazione di Aaron Ramsey, che non vorrebbe partire. Il centocampista gallese piace a diversi club di Premier League: Crystal Palace e Burnley (anche se trattano un prestito). Capitolo Arthur: il brasiliano può andare all'Arsenal se i Gunners accetteranno 18 mesi di prestito e non 6.

Juventus su Martial del Manchester United

Non solo Dusan Vlahovic comunque. La Juventus sonda altre piste e si muove anche per Anthony Martial e il Manchester United ha aperto al prestito ai bianconeri (il giocatore è fuori dai piani tecnici e ha giocato meno di 400 minuti in tutta la stagione). I bianconeri ritengono troppi i 5 milioni di euro di prestito oneroso fino a giugno, a cui bisogna aggiungere i 7,5 milioni d'ingaggio per la restante metà di stagione. Se i Red Devils aprissero per un accordo non di sei, ma di 18 mesi, la situazione potrebbe cambiare. Attenti però alle sirene del Siviglia che hanno catturato l'attenzione di Martial.

Juventus, piste Dembelé-Zakaria. E ritorno di Rovella

E poi attenti a Ousmane Dembele: il 24enne centrocampista transalpino è ai ferri corti col Barcellona dopo il mancato rinnovo di contratto e la volontò blaugrana di metterlo sul mercato già in gennaio. Pista non semplice (visto l'ingaggio del giocatore), ma la Juve sonda il terreno. A centrocampo potrebbe poi arrivare subito a Torino Nicolò Rovella (in prestito al Genoa). Resta attuale anche il nome di Dennis Zakaria, 25enne in scadenza a giugno con il Borussia Dortmund (ma seguito anche da tanti club inglesi).

