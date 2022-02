Milan, brutte notizie su Ibrahimovic. Tomori e Kessie...

Ibrahimovic, a rischio Inter-Milan

Inter-Milan a rischio per Ibrahimovic. L'infiammazione al tendine d’Achille non migliora e l’attaccante svedese continua a sentire dolore ("Zlatan ha fastidio e non vuole peggiorare", scrive la Gazzetta dello Sport). La buona notizia è che gli accertamenti hanno escluso la presenza di lesioni però il derby si avvicina e la presenza in campo sabato a San Siro è fortemente in dubbio. Ibra ci proverà fino all'ultimo a essere a disposizione di Stefano Pioli, ma a questo punto crescono le quotazioni di Olivier Giroud come titolare al fianco di Rafael Leao.

Milan, Tomori al lavoro ma è difficile con l'Inter. Kessie si prepara per il derby

Intanto Fikayo Tomori ha fatto un allenamento personalizzato sul campo a Milanello, effettuando prove di corsa: il difensore del Milan sta testando le reazioni del ginocchio operato (menisco) il 15 gennaio dopo l'infortunio in Coppa Italia contro il Genoa. La speranza dei tifosi rossoneri è che possa essere in campo nel derby, ma non si forzerà in nessun modo il suo rientro (Kalulu e Romagnoli la coppia titolare se Tomori sarà assente). La sensazione è che possa tornare nei match successi (mercoledì nove Milan-Lazio di Coppa Italia o domenica 13 in casa contro la Sampdoria). Contro l'Inter tornerà Franck Kessie, arrivato in Italia dalla Costa d'Avorio dopo la parentesi in Coppa d'Africa.

Milan rinnovi: Theo Hernandez, Leao e Bennacer

Sul fronte rinnovi siamo a un passo dall'annuncio del prolungamento di contratto con Theo Hernandez fino al 2026 (ora scade nel 2024). Subito dopo il Milan darà un'accelerazione per blindare anche Rafael Leao e Bennacer.

