Brozovic, ansia Inter: infortunio con la Croazia. LE PARTITE CHE SALTERA'

Brozovic infortunio: si teme stiramento. Inter in ansia

Marcelo Brozovic fa preoccupare l'Inter. Il centrocampista nerazzurro si è infortunato quasi subito nel corso del match di Austria-Croazia di Nations League: Brozo è uscito dopo 17 minuti (al suo posto è entrato Lovro Majer) facendosi male da solo. Nessuno scontro di gioco, ma un problema muscolare alla coscia sinistra (flessore).

Brozovic infortunio: out con l'Inter 3-4 settimane?

La paura per Brozovic è che abbia riportato uno stiramento e le parole del ct croato non inducono all'ottimismo: "Credo starà fermo tre o quattro settimane" ha detto Dalic. Nelle prossime ore il giocatore dell'Inter si sottoporrà a esami strumentali, prima in Croazia e poi in Italia, per stabilire l'entità del problema.

Brozovic infortunio: Inter-Barcellona e le partite che rischia di saltare

Brozo avrebbe comunque saltato per squalifica la partita con la Roma essendo squalificato (pronto Asllani), ma in caso di stiramento salterà sia la doppia sfida di Champions contro il Barcellona (San Siro martedì 4 e Camp Nou mercoledì 12 ottobre), oltre ai match di campionato contro Sassuolo (8 ottobre a Reggio Emilia) e Salernitana (16/10 al Meazza). Con la speranza per Simone Inzaghi di riavere Brozovic in piena forma per la trasferta di Firenze del 22 ottobre...

Dumfries (Lapresse)



Inter, Dumfries: "Vogliamo lo scudetto"

"Vogliamo vincere lo scudetto perché lo abbiamo perso la scorsa stagione e quella sensazione brucia ancora molto", ha detto l'esterno olandese dell'Inter Denzel Dumfries a De Telegraaf. Il giocatore nerazzurro (che in estate era stato accostato al Chelsea), ha parlato anche di mercato e non solo. "Interesse da parte di altri club? Ovviamente mi lusinga, ma io resto concentrato sull'Inter. Qui in nazionale mettiamo molta pressione sul portatore di palla, mentre in Italia si difende molto bene dalla propria posizione. Anche rimanere calmi nei momenti in cui l'avversario ha la palla è un'arte. La nazionale comunque non è un grande cambiamento per me. Giro l'interruttore non appena salgo sull'aereo. Van Gaal? Sono contento che il ct mi lodi per il mio impegno, la mia potenza e la mia capacità di corsa. Con lui posso diventare un giocatore migliore, ma per farlo devo dare tutto in ogni allenamento".