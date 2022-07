Fifa, assolti Platini e Blatter dalle accuse di frode

Michel Platini, l'ex fuoriclasse della Juve e l'ex presidente della Fifa, Sepp Blatter, sono stati assolti in Svizzera per le accuse di frode

Michel Platini e l'ex presidente della FIFA, lo svizzero Sepp Blatter, sono stati assolti dall'accusa di truffa a danno della Fifa. Il Tribunale penale federale di Bellinzona non ha accolto le richieste della pubblica accusa che, lo scorso 15 giugno, aveva chiesto per entrambi un anno e otto mesi di reclusione (con la sospensione della pena). I due imputati si sono sempre dichiarati innocenti.

Platini, 67 anni, ex presidente della Uefa, era accusato di aver "percepito illegalmente, a spese della Fifa, il pagamento di 2 milioni di franchi svizzeri" (1,8 milioni di euro) da parte di Blatter, 86, a sua volta ex n.1 della Federcalcio internazionale. Difesa e accusa concordano su un punto: il tre volte Pallone d'Oro ha ben consigliato Blatter tra il 1998 e il 2002, durante il primo mandato di quest'ultimo alla guida della Fifa, quando i due avevano concordato un contratto nel 1999 che attribuiva a Platini un compenso annuo di 300.000 Franchi svizzeri, interamente pagati dalla Fifa.

Ma nel gennaio 2011 l'ex centrocampista della Juventus, divenuto nel frattempo presidente della UEFA (2007-2015) - "ha rivendicato un compenso di 2 milioni di franchi svizzeri", ingiustificato secondo l'accusa. I due si sono difesi sostenendo di aver deciso fin dall'inizio uno stipendio annuo di un milione di franchi svizzeri, con un "gentlemen's agreement" orale e senza testimoni, senza che le finanze della Fifa consentissero il pagamento immediato a Platini.

Fifa, Platini attacca: "I colpevoli non erano in aula"

Dopo la sua assoluzione dall'accusa di truffa ai danni della Fifa, Michel Platini in una nota stampa ha sottolineato di aver "vinto una prima partita" e che intende continuare la sua "lotta all'ingiustizia". E ha aggiunto che nel caso trattato dal Tribunale federale di Bellinzona "ci sono i colpevoli che non si sono presentati durante il processo. Contate su di me, ci ritroveremo". "Credetemi, e' molto difficile superare i 65 anni allo status di paria, soprattutto quando tutto cio' ti cade addosso in modo totalmente ingiusto" ha concluso.

FIFA, BLATTER "NON HO FATTO NIENTE DI MALE, SONO PULITO"

"Non parlo della Fifa, non parlo di corruzione, parlo di me. Non ho fatto niente di male. Sono pulito con la mia coscienza, sono pulito nel mio spirito". Così in Joseph Blatter, ex presidente della Fifa, dopo la sentenza del tribunale di Bellinzona che l'ha assolto. Blatter e l'ex presidente Uefa, Michel Platini, erano stati accusati di frode.