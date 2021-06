Calcio, Dazn spegne i rumors: Diletta Leotta confermata sulla Serie A

Dazn spegne i rumors su Diletta Leotta, postando sul suo profilo Instagram ufficiale il volto della conduttrice sorridente mentre impugna il microfono della piattaforma e scrivendo: ''Ma quando arriva agosto? No, non per le vacanze ma per l'inizio della nuova Serie A''. Il messaggio è chiaro: il volto principale della Serie A per Dazn rimane Diletta Leotta.

Il riferimento, altrettanto chiaro, è alle indiscrezioni di stampa che, in seguito all'annuncio dell'arrivo sul servizio streaming anche di Giorgia Rossi da Mediaset, parlavano di malcontento di una Leotta pronta a lasciare. In realtà - a quanto apprende l'Adnkronos - Diletta Leotta ha già rinnovato il suo accordo con Dazn e non c'è nessuna "fuga" all'orizzonte.

Diletta Leotta (Lapresse)Guarda la gallery

Piuttosto c'è un prevedibile arricchimento della scuderia di conduttrici, che potrebbe non fermarsi all'arrivo di Giorgia Rossi, visto che le partite a disposizione di Dazn da quest'anno saranno 10 (7 in esclusiva e 3 in coesclusiva con Sky) e non più 3 come negli anni scorsi.