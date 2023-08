Calcio, la Fifa apre inchiesta contro Rubiales per il bacio alla giocatrice

Calcio, Rubiales sotto accusa per il bacio "molesto" alla giocatrice: la Fifa apre un'inchiesta

La Fifa ha aperto un procedimento disciplinare contro il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, per il bacio sulle labbra non consensuale dato alla calciatrice Jenni Hermoso durante la premiazione dei mondiali a Sydney. "La Commissione disciplinare della Fifa", si legge in una nota, "ha informato Rubiales dell'avvio di una procedura disciplinare in relazione a quanto accaduto alla finale del 20 agosto".

"I fatti", viene spiegato, "potrebbero costituire una violazione dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 13 del codice disciplinare della Fifa". La federazione mondiale ha comunicato che fornirà ulteriori informazioni sono quando sarà stata presa "una decisione definitiva" e ha ribadito il suo "incessante impegno per il rispetto dell'integrità di tutti gli individui e la forte condanna per ogni comportamento che violi questo principio".