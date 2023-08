Atletica, Tamberi entra nella storia. Vince l'oro mondiale nel salto in alto

Atletica, Gimbo da favola: nel salto in alto è il più forte di tutti. "L'ultimo riscaldamento decisivo"

Gianmarco Tamberi conquista l'oro ai Mondiali di Budapest di atletica ed entra nella storia dello sport italiano. L'impresa di Gimbo nella finale di salto in alto è leggendaria. "Sono campione del mondo? Pazzesco, non riesco neanche a sentirmelo dire. È una sensazione unica, riuscire a battere atleti che sembrano superiori". Sono le prime parole di Tamberi da neo campione del mondo del salto in alto. A Budapest il capitano della nazionale italiana di atletica leggera ha conquistato uno storico e magico oro iridato valicando 2,36 metri al primo tentativo. Poi una piccola rivelazione, "prima della gara ho fatto un ottimo riscaldamento, uno dei migliori della mia vita, e avrei potuto solo distruggere tutto con la mia testa, sapevo che poteva servire più di 2,38 per vincere".

Si tratta della sua prima medaglia outdoor, dopo la vittoria dell’oro nell’indoor nel 2016 e il bronzo nel 2022. Un grandioso risultato arrivato dopo una sequenza in cui l’azzurro ha superato al secondo tentativo la sua misura di ingresso (2.25 metri), per poi superare i 2.29, i 2.33 e arrivare a quota 2.36 metri. Al secondo posto del podio si è piazzato lo statunitense Juvaughn Harrison (anche lui ha saltato 2,36 metri, ma ha commesso un errore in più rispetto all’azzurro, ndr).