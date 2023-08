Rubiales si scusa: "Non avevo cattive intenzioni". Ecco chi è Jennifer Hermoso

Spagna femminile, Rubiales si scusa per il bacio a Jennifer Fuentes: "Sono triste perché di fronte a un grande successo nella storia del calcio femminile, questo ha offuscato la celebrazione"

La Spagna vince il Mondiale di calcio femminile 2023 ma in molti ricorderanno la festa delle Rojas per il bacio piuttosto inappropriato del Presidente della federazione, Luis Rubiales, a una delle giocatrici. L'ex calciatore ha preso tra le mani il volto di Jennifer Hermoso Fuentes, punta di diamante della Nazionale ma che ha fallito un rigore durante la finale, e le ha dato un bacio sulle labbra. In molti hanno condannato il comportamento del Presidente richiedendone anche le dimissioni.

Spagna femminile, Rubiales si scusa: "Non avevo cattive intenzioni. Questo ha offuscato la festa"

"Non avevo cattive intenzioni. - si è scusato Rubiales con gli stessi che aveva definito "idioti" - Se si sono persone che si sono sentite danneggiate devo scusarmi, non c'è altra opzione. Starò più attento. Sono triste perché di fronte a un grande successo nella storia del calcio femminile, la seconda Coppa del Mondo, questo ha offuscato la celebrazione".

La Fuentes comunque ha minimizzato poi l'accaduto: "E' stato un gesto reciproco del tutto spontaneo per la gioia immensa che dà vincere un Mondiale. Io e il Presidente abbiamo un ottimo rapporto. Il suo comportamento con tutte noi è stato ottimo e quello è stato un gesto naturale di affetto e gratituidine.

Chi è Jennifer Fuentes

Jennifer Hermoso



Jennifer Hermoso Fuentese nasce a Madrid il 9 maggio 1990. La calciatrice spagnola oggi milita come centrocampista o attaccante per il Pachuca ma in passato ha vinto 4 campionati spagnoli, 3 Coppe della regina e UEFA Women's Champions League con il Barcellona. Nel suo palmares conta poi altri 2 Scudetti con Rayo Vallecano e Atletico Madrid oltre a una Coppa di Francia con il PSG.

Con la maglia della Nazionale invece oltre al Mondiale 2023 ha vinto l'Algarve Cup nel 2017 e la Cyprus Cup nel 2018.