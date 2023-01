Calcio: Piantedosi, 'stop trasferte tifosi Roma e Napoli per due mesi'

Scontri tra ultrà in A1, Piantedosi: "Trasferte vietate ai tifosi di Romae Napoli per due mesi"

"Adotterò un provvedimento che valorizzerà l'istruttoria, l'analisi fatta dall'Osservatorio sulle manifestazioni sportive" con qualche "provvedimento di prevenzione per i prossimi due mesi per quanto riguarda le trasferte delle tifoserie di Roma e Napoli". ha spiegato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, nel corso di un punto stampa a Trieste, aggiungendo che non si tratta di misure alternative "a misure individuali per responsabilizzare i singoli autori".

Scontri tra ultrà in A1, Piantedosi sui daspo

Matteo Piantedosi ha sottolineato che il governo sta lavorando all'identificazione dei responsabili e all'emissione dei relativi Daspo: "Serve anche l'individuazione del singolo e provvedimenti come i Daspo, ma non potrò fare a meno di considerare un provvedimento generale di ordine pubblico per quanto riguarda le due tifoserie".