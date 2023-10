Calcio scommesse, i legali di Zaniolo: "Nessun indizio a suo carico"

Calcio, Nicolò Zaniolo ribadisce in Procura: "Ho scommesso solo su piattaforme illegali a poker e black jack"

Non si è fatta attendere la posizione di Nicolò Zaniolo, interrogato oggi a Torino nell'inchiesta penale, attraverso gli avvocati Tognozzi e Conte.

"Zaniolo ha risposto a tutte le domande e non si è sottratto ad alcuna contestazione formulata dal PM chiarendo definitivamente la sua posizione. Non è emerso nessun indizio a suo carico circa ipotesi di scommesse su partite di calcio. Ha riconosciuto di aver giocato saltuariamente su piattaforme illegali a poker e black jack ed ha chiarito di non essere mai stato soggetto a minacce o intimidazioni. Siamo fiduciosi di chiudere presto la vicenda giudiziaria del nostro assistito", si legge nel coumnicato.