Calciomercato, anche Messi verso l'Arabia Saudita: guadagnerà più di Ronaldo

Messi come CR7, anzi di più: l'offerta astronomica



Lionel Messi come Cristiano Ronaldo. Anzi, più di Cristiano Ronaldo! Il maxi contratto di CR7, primo calciatore europeo a toccare la quota di un miliardo di euro, ha davvero cambiato la storia del calciomercato mondiale, per via dei guadagni stratosferici che consentirà all'ex giocatore di Juventus, Real Madrid e Manchester United durante la sua permanenza nell'Al Nassr di Riad, in Arabia Saudita.

Cifre pazzesche, eppure Leo Messi potrebbe superarle. È quanto garantisce la stampa locale, parlando del forte interesse dell'Al Hilal, anch'esso con sede a Riad. Per controbattere al colpaccio dei rivali, si punta con decisione al neo-campione del mondo, da sempre amico-rivale di Cristiano Ronaldo.

Per motivarlo a lasciare la ribalta del calcio europeo, l'Al Hilal è pronto a farlo sentire ancora una volta più importante di CR7, nella maniera più concreta possibile: pagandolo di più (anche se l'offerta non viene più precisamente quantificata). Solo boutade da prime ore del calciomercato di gennaio? Non proprio, visto che nello store ufficiale del club saudita è già in vendita la maglia col numero 10 e il nome di Messi stampato sulle spalle!