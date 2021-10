Calciomercato Barcellona, Pedri da record: clausola rescissoria da 1 miliardo!

Pedri, clausola di rescissione da un miliardo: è record storico per il 18enne del Barcellona

Pedro González López, meglio noto come Pedri, è forte, anzi fortissimo.

A soli 18 anni (ne compirà 19 il 25 novembre) è sicuramente il giovane più interessante del calcio internazionale, al punto che il Barcellona intende farne il nuovo Lionel Messi.

Fin qui, nessuna sorpresa. Quello che veramente fa strabuzzare gli occhi è la clausola rescissoria inserita dal club catalano nel nuovo contratto del giovane talento: ci vorrà ben un miliardo di euro per strappare Pedri al Barça prima del 2026, scadenza prefissata nell’accordo!

E chi potrebbe mai spendere tutti questi soldi per un solo giocatore? Probabilmente nemmeno sommando l’immensa disponibilità dei nuovi proprietari del Newcastle con quelle già ben note dei gruppi che controllano PSG e Manchester City si potrebbe pensare a un colpo del genere!

Non solo. Colpisce ancora maggiormente che a fare “all-in” sul giovane fenomeno sia una società come il Barcellona che, vista la sua difficilissima situazione economica, forse aveva voglia di tornare ai tempi nei quali stabiliva record di calciomercato, ma per prendere i giocatori più forti, non per impedire la loro dipartita!

Già inserito nei 30 finalisti del Pallone d’Oro, Pedri è già indispensabile per il Barcellona: nella scorsa stagione ha disputato ben 73 partite! E, con questa inarrivabile clausola di rescissione, lo sarà ancora a lungo.