Pallone d'Oro 2021: Jorginho e Donnarumma in pole sui 30 finalisti, 5 azzurri

Pallone d’Oro 2021, 5 italiani finalisti: Jorginho, Donnarumma, Barella, Bonucci e Chiellini

Dei 30 candidati al Pallone d’Oro 2021, ben 5 sono giocatori della nazionale italiana: Nicolò Barella, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Gigio Donnarumma e Jorginho.

La vittoria degli Europei ha fatto levitare le quotazioni dei giocatori azzurri, con Jorginho e Donnarumma che hanno buone chance di successo finale.

Un grosso passo avanti rispetto agli ultimi due anni, quando non c’era nemmeno un calciatore italiano in corsa. L’ultimo successo di un azzurro risale al 2006, quando Fabio Cannavaro trionfò sulla scia del successo al mondiale in Germania.

E’ arrivato il tempo di un nuovo trionfo? Lo sapremo il 29 novembre a Parigi, quando i giocatori della squadra di Roberto Mancini dovranno vedersela con un parterre di grandissimi giocatori.

PALLONE D’ORO 2021 - LA LISTA COMPLETA DEI CANDIDATI:

Cesar Azpilicueta (Chelsea)

Nicolò Barella (Inter)

Karim Benzema (Real Madrid)

Leonardo Bonucci (Juventus)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Giorgio Chiellini (Juventus)

Cristiano Ronaldo (Manchester United)

Ruben Dias (Manchester City)

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Phil Foden (Manchester City)

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Jorginho (Chelsea)

Harry Kane (Tottenham)

N'Golo Kantè (Chelsea)

Simon Kjaer (Milan)

Robert Lewandowski (Bayern)

Romelu Lukaku (Chelsea)

Riyad Mahrez (Manchester City)

Lautaro Martinez (Inter)

Kylian Mbappè (PSG)

Lionel Messi (PSG)

Luka Modric (Real Madrid)

Gerard Moreno (Villarreal)

Mason Mount (Chelsea)

Neymar (PSG)

Pedri (Barcellona)

Mohamed Salah (Liverpool)

Raheem Sterling (Manchester City)

Luis Suarez (Atletico Madrid)