Messi supera Neymar: ingaggio faraonico da 110 milioni per tre anni al PSG

Messi, che affare! Al PSG guadagnerà 110 milioni di euro in tre anni!

Dalle lacrime alla gioia. Lionel Messi avrà certamente sofferto il distacco dal Barcellona, club al quale era legatissimo fin da ragazzino, ma la sua nuova vita al PSG non è certo meno sfarzosa, anzi.

Oltre alle rinnovate ambizioni di una squadra che punta con decisione alla Champions League, lo stipendio percepito dal fuoriclasse argentino è veramente da nababbo: 30 milioni netti, di cui uno in criptovalute, a stagione.

Se l’argentino onorasse il contratto fino al 2024, scatterebbe inoltre il “bonus fedeltà” che alzerebbe a 40 milioni netti il compenso per le restanti due stagioni!

Un contratto davvero particolare, che gli offre la possibilità di superare il compagno di squadra Neymar come “Paperone” del calcio. Attualmente, infatti, i due attaccanti percepiscono lo stesso ingaggio, ma l’accordo con Neymar, recentemente rinnovato fino al 2025, prevede un ingaggio in diminuzione nelle prossime stagioni, mentre quello di Messi delinea appunto un succoso +30% in caso di rispetto del triennale.

Il tutto, ovviamente, al netto di eventuali premi aggiuntivi per le performance individuali e della squadra. Ma questo, appunto, riguarda entrambi.

