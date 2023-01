Calciomercato boom: Enzo Fernandez arriva in Europa (con la bella Valentina)

Calciomercato, colpaccio del Chelsea: preso il playmaker argentino

Enzo Fernandez è stato il grande protagonista del mondiale di Qatar 2022, vinto dalla sua Argentina. Il centrocampista della Selecciòn ha vinto il premio di miglior giovane del torneo, incantando con le sue giocate non solo Daniele Adani, ma tutti gli amanti del calcio, letteralmente rapiti dalla personalità del playmaker del Benfica, a soli 22 anni (li compirà il 17 di questo mese).

Inevitabilmente, sulle sue tracce si sono gettate le più grandi squadre del calcio internazionale e a spuntarla è stato il Chelsea. I londinesi lo hanno acquistato per ben 127 milioni di euro, ovvero sette in più rispetto alla sua clausola rescissoria: un surplus necessario come una sorta di interesse passivo, per poter rateizzare l'importo, invece che versarlo in un'unica soluzione.

D'altra parte, il Benfica può ben rallegrarsi di aver già capitalizzato il talento del fortissimo centrocampista, arrivato solo la scorsa estate. Che i rapporti con Enzo Fernandez non fossero più ottimali lo si è capito anche durante le feste natalizie, in quanto il neocampione del mondo è tornato in Argentina a celebrare il Capodanno, senza il permesso della società che fino ad oggi gli ha pagato lo stipendio.

Cresciuto nel River Plate, Fernandez ha realizzato un sogno indossando la maglia dei “millionarios”: in famiglia sono tutti tifosissimi del River, al punto che il suo nome di battesimo, Enzo, è un omaggio a Francescoli, icona del club che nei gloriosi anni '80 ha giocato anche in Italia, con le maglie di Torino e Cagliari. Un vero e proprio mito del calcio, al punto che anche Zinedine Zidane ha battezzato suo figlio Enzo in suo onore.

Oggi, invece, è il campionato inglese a primeggiare in Europa (e non solo). Per Enzo Fernandez si tratta quindi di una grande occasione per confermare il proprio valore nel gotha del pallone e nella sua nuova vita londinese sarà accompagnato dalle due donne della sua vita: Valentina e Olivia.

Valentina Cervantes è la sua bellissima fidanzata, un'affermata influencer. Durante il mondiale in Qatar, è stata vicina al suo compagno deliziando i suoi tanti followers con scatti dal Qatar, compreso quello nel quale festeggia sul campo la conquista della Coppa del Mondo, insieme al suo amato. Con lei c'era anche Olivia, la figlia avuta da Enzo Fernandez nel 2020. Una coppia giovane, ma la cui solidità è stata cementata anche dal diventare genitori. Per molti calciatori la serenità familiare ha fatto la differenza tra la definitiva esplosione e lo smarrimento lungo la strada, quindi Enzo Fernandez ha davvero tutto quello che serve per sfondare definitivamente: a lui il compito di sfruttare al meglio talento e fortuna.