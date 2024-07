Calciomercato, Buongiorno: guerra Inter-Napoli. Morata-Milan svolta

Calciomercato, Buongiorno-Napoli: Inter irrompe nella trattativa per il difensore del Torino

L'Inter irrompe nella trattativa tra Buongiorno e il Napoli. Sembrava fatta per il difensore del Torino alla corte di Antonio Conte, poi sono entrati in scena i nerazzurri che potrebbe cedere il difensore olandese Stefan de Vrij in Arabia Saudita (si parla dell'Al Ittihad che dovrebbe essere allenato da Stefano Pioli) e dunque si sono messi a guardare il mercato dei centrali. Ecco quindi la richiesta di informazioni nerazzurra per Buongiorno, con il club che avrebbe chiesto tempo al giocatore: prima di andare a bussare alla porta del Torino di Urbano Cairo devono vendere. "Buongiorno-Napoli? Pensavo Buongiorno all'Inter (ride, ndr). Ne abbiamo parlato anche con l'Inter, due battute, un po' di chiacchiere... Forse mezza battuta su Buongiorno l'abbiamo messa in piedi" le parole di Riso uscendo dalla sede nerazzurra, dov'era andato per parlare principalmente del 21enne fantasista Gaetano Oristanio (scambio con il centrocampista statunitense Tanner Tessmann all'Inter, ma forse ancora per un anno in prestito in Laguna).

Calciomercato, Buongiorno: la reazione del Napoli che resta in vantaggio sull'Inter

Pronta però la reazione del Napoli per Alessandro Buongiorno. Il ds Giovanni Manna ha incontrato l'agente Beppe Riso e ha ribadito la volontà di prenderlo come elemento centrale della nuova difesa di Antonio Conte. L'offerta per il cartellino è di 35 milioni più 5 di bonus al Torino e per il giocatore è di un quinquennale a circa 3 milioni al giocatore, che al terzo anno potrà liberarsi dietro pagamento di una clausola rescissoria. Il Napoli è tornato in vantaggio e vuole chiudere nelle prossime ore.

Calciomercato, Morata-Milan svolta

Alvaro Morata al Milan? Il club rossonero ha accelerato sull'attaccante dell'Atletico Madrid protagonista con la Spagna a Euro 2024. Il costo del cartellino è di 13 milioni di euro (clausola rescissoria). L'ex Juventus ha offerte dall'Arabia Saudita, ma che non lo scaldano ("Resto all’Atletico finché non vinco", il suo post in risposta alle sirene arabe). La possibilità di tornare in Italia e sbarcare a Milano potrebbe essere più attrattiva: deciderà dopo la fine dell'Europeo delle Furie Rosse, ma serve trovare un accordo economico (in Spagna ha un ingaggio da 6 mln che il Milan vorrebbe limare). Morata è diventato la prima alternativa a Joshua Zirzkzee (superando l'ucraino Artem Dovbyk, Romelu Lukaku e Santiago Gimenez del Feyenoord) e, se non dovesse sbloccarsi la trattativa con l'agente dell'olandese, rischia di diventare il nome in cima alla lista di Moncada e Furlani per l'attacco rossonero.

Calciomercato Milan, Pavlocivc per la difesa

Il Milan è sulle tracce del 23enne gigante Strahinja Pavlovic, difensore centrale del Salisburgo e della nazionale serba. Ha una valutazione che si aggira sui 20 milioni di euro e potrebbe diventare un'idea concreta per il Milan se partisse uno dei centrali della rosa rossonera, in particolare Malik Thiaw (che piace al Newcastle). Sul fronte cessioni attenti sempre alla pista che porta Ismael Bennacer in Arabia Saudita: lo cercano un paio di club tra cui l'Al-Ittihad dovo dovrebbe andare Stefano Pioli. Il centrocampista algerino ha una clausola in uscita da 50 milioni, ma è possibile che si cerchi un accordo sul cartellino con il Milan. La sua uscita porterebbe un ulteriore tesoretto per il club rossonero, che cerca un mediano davanti alla difesa (resta Fofana il primo nome), oltre a un terzino destro (Emerson Royal del Tottenham in pole), oltre ovviamente all'attaccante che sostituirà Giroud. Da capire la situazione di Adrien Rabiot, che deciderà il suo futuro dopo la fine dell'Europeo per la Francia e, oltre all'offerta della Juventus, ha l'attenzione di alcuni top club stranieri.

