Calciomercato: Dybala all'Inter? No, retromarcia verso la Juve!

Incredibile: Dybala contatta la Juve per proporle un nuovo contratto

Clamoroso colpo di scena nel calciomercato di Inter e Juventus. Paulo Dybala, dopo la fine del suo contratto con i bianconeri, sembrava a un solo passo dalla firma con i rivali nerazzurri. Eppure, il tempo passa e l'argentino è ancora senza squadra, visto che l'accordo con l'Inter non si è ancora trovato. Da qui, la clamorosa ipotesi lanciata da Telelombardia e che sta incendiando il Web: il ritorno di Dybala alla Juve!

Paulo Dybala starebbe meditando di cambiare il suo agente, in quanto il suo attuale rappresentante - Jorge Antun - appunto non è ancora riuscito a trovargli una sistemazione. Intanto, però, il suo entourage ha ripreso contatti con la dirigenza della Juventus, per proporre una soluzione clamorosa: un nuovo contratto tra "la Joya" e i bianconeri, chiaramente con termini differenti dal precedenti, ma per rinsaldare un legame che, emotivamente, non si è mai rotto.

Nel giorno dell'ultima partita con la maglia della Juve, infatti, Paulo Dybala è scoppiato in lacrime, visibilmente commosso dalla prospettiva di lasciare definitivamente Torino, visto che la società gli aveva comunicato che era fuori dal progetto tecnico. Basterà la mozione degli affetti per far cambiare idea alla Vecchia Signora? Sarebbe davvero un colpo di scena, staremo a vedere.