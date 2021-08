Calciomercato Inter: Marotta tratta Andrea "Il Gallo" Belotti col Torino

Calciomercato Inter: “Il Gallo” Andrea Belotti è il nuovo obiettivo per l’attacco nerazzurro. Marotta e Ausilio ne stanno discutendo con il Torino, visto anche il gioco al rialzo della Lazio per Correa

Sono ore decisive per il calciomercato dell’Inter.

Dopo il rialzo della Lazio, che non ha accettato i 30 milioni proposti per Correa, Marotta e Ausilio sono in avanzato stato di trattativa con il Torino per Andrea “Il Gallo” Belotti.

Il centravanti della nazionale di Mancini potrebbe quindi accasarsi a San Siro, con un’operazione del valore di circa 20-22 milioni più bonus, circa una decina in meno rispetto al costo stimato per Correa, che pure è da tempo un pallino per Simone Inzaghi, che lo ha già allenato proprio alla Lazio.