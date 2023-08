Calciomercato Inter, stop Samardzic: affare bloccato. La situazione

Samardzic-Inter, si aspetta la luce verde da Fabbian-Udinese. Calciomercato news

Lazar Samardzic all'Inter ha avuto un piccolo stop. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'operazione si è bloccata sul fronte di Giovanni Fabbian, il giovane talento nerazzurro (centrocampista classe 2003 reduce da un'ottima stagione con la Reggina: 30 presenze e 8 gol) inserito come contropartita tecnica nell'affare con l'Udinese (una trattiva complessiva da 22,5 milioni di euro). Non è stata infatti ancora raggiunta un'intesa con il club friulano, situazione che ha fatto slittare visite e firma del centrocampista tedesco naturalizzato serbo. Va ricordato che l'Inter ha voluto mantenere un'opzione di contro-riscatto su Fabbian, fissata a 12 milioni di euro.

L'affare Samardzic-Inter rischia di saltare? Assolutamente no. Secondo un tweet di Gianluca Di Marzio nella serata di lunedì "l'Inter ha chiuso oggi per Samardzic: si attende che Fabbian definisca gli ultimi dettagli con l'Udinese per far arrivare il serbo a Milano. Accordo per un ingaggio inferiore al milione e mezzo all'anno".